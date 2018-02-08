Eski hakime FETÖ'den hapis cezası

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan ve meslekten ihraç edilen Trabzon Sürmene hakimi İsa K. ile tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlantı kuruldu.

İsa K, son savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 9 hapis cezası veren mahkeme heyeti, tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak İsa K.'nın tahliyesine hükmetti.

Kaynak: AA