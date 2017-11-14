Eski hâkim Yağmur'un "FETÖ" davası

FETÖ/PDY üyesi ve denetçisi olduğu öne sürülen eski hâkim Musa Yağmur'un yargılanmasına devam ediliyor.

15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan eski hâkim Musa Yağmur’un, Erzurumda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi ve denetçisi olduğu öne sürülüyor.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden duruşmaya, tutuklu sanık Yağmur ve avukatı Gündüz Güneş ile yakınları katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin okunması sonrası savunmasını yapan Yağmur, tanık ifadelerinin hiçbirinin tutarlı olmadığını ileri sürdü. Yağmur, hakkında yapılan suçlamalarla ilgili somut delillerin bulunmadığını öne sürerek, kendisine iftira atıldığını söyledi.

Yağmur, tutuklu olduğu için çocuğunu göremediğini ifade ederek, "Ben şerefimle hâkimlik yaptım, burada ise terör örgütü üyesi olarak yargılanıyorum, bunları hazmedemiyorum. Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum, tahliyemi talep ediyorum." dedi.



Mahkeme heyeti, sanık Yağmur'un tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

AA



