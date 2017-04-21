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Buradasınız : » » Eski hakim Mustafa Başer'den Bylock savunması

Eski hakim Mustafa Başer'den Bylock savunması

"Paralel Yapı" soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen hakimlerden Başer, Yargıtay 16. Ceza Dairesinde yargılandığı davada, esas hakkındaki savunmasını tamamladı.

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Eski hakim Mustafa Başerden Bylock savunması

"Paralel Yapı" soruşturmaları kapsamındaki tutukluların tahliyesini kararlaştıran ve meslekten ihraç edilen eski hakimler Metin Özçelik ve Mustafa Başer ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesinde yargılandığı davaya devam edildi.

Yargıtay Konferans Salonu'ndaki duruşmada heyete, Daire Üyesi Muhsin Şentürk başkanlık yaptı.

Sanık Başer savunmasında, kovuşturmanın genişletilmesi taleplerini dile getirdi.

Hakimlik mesleği boyunca terör örgütü lehine verdiği bir karar bulunmadığını savunan Başer, "Bundan sonra ben hayatım boyunca FETÖ'cü olmadığımı ispatlamaya çalışacağım. Bu örgütle irtibatlıysam bir yerlere gitmem, aralarına karışmam lazım. Benim ya da çocuklarımın hangi okullara gittiği, çocuklarımı hangi dershanelere gönderdiğim tespitinin yapılmasını istiyorum." diye konuştu.

"Teknolojiden, bilgisayardan anlamam"

FETÖ'nün örgüt içi haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu yönündeki raporları da kabul etmeyen Başer, "Teknolojiden, bilgisayardan anlamam. Bir yerden oyun bile indiremem. ByLock kullanıcısı olup olmadığım konusunda telefonumun incelenmesini istiyorum. ByLock kullandığıma ilişkin tespit varsa, mesajlaşmaların da tespit edilmesi gerekir." dedi.

Esas hakkındaki savunmasını tamamlayan Başer, beraatini ve tahliyesini talep etti. Başer, ceza alması halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını istedi.

Duruşma, 24 Nisan Pazartesi gününe bırakıldı. AA 

Etiketler: paralel yapı, mustafa başer
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