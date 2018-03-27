  • 27 MART 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.993
    EURO 4.949
  • BIST 116885.87
    ALTIN 172.751
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Eski hakim, binlerce kez girdiği ByLock'u inkar etti

Eski hakim, binlerce kez girdiği ByLock'u inkar etti

Adana'da FETÖ'den yargılanan eski hakim, 16 bin 687 defa girdiği tespit edilen ByLock'u kullanmadığını ileri sürdü.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Eski hakim, binlerce kez girdiği ByLocku inkar etti

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski hakimin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık M.U., Karacabey Adliyesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme Başkanı, terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock tespit ve değerlendirme tutanağındaki bilgilerini okuyarak, sanığın 16 bin 687 defa ByLock programına girdiği belirlendiğini söyledi.

M.U. savunmasında, ByLock tespit tutanağında yer alan verileri kabul etmediğini belirterek "ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Hakkımda uygulanan adli kontrol kararının kaldırılmasını ve beraatimi talep ediyorum" ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti ise sanık M.U. hakkındaki adli kontrol kararının devamına karar vererek duruşmayı erteledi. 

Kaynak: AA

Etiketler: mahkeme, FETÖ davası, fetö, Adana
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER