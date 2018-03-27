Eski hakim, binlerce kez girdiği ByLock'u inkar etti

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski hakimin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık M.U., Karacabey Adliyesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme Başkanı, terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock tespit ve değerlendirme tutanağındaki bilgilerini okuyarak, sanığın 16 bin 687 defa ByLock programına girdiği belirlendiğini söyledi.

M.U. savunmasında, ByLock tespit tutanağında yer alan verileri kabul etmediğini belirterek "ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Hakkımda uygulanan adli kontrol kararının kaldırılmasını ve beraatimi talep ediyorum" ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti ise sanık M.U. hakkındaki adli kontrol kararının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA