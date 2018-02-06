Eski generallerin yargılandığı İzmir'deki darbe girişimi davası

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada, tutuksuz sanık eski NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı tümgeneral Salih Sevil, savcının verdiği mütalaaya ilişkin savunma yaptı.

Salih Sevil, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirtti. Darbe girişimine bir dahli olmadığını savunan Sevil, FETÖ üyeleriyle hiçbir zaman iltisakı bulunmadığını öne sürdü.

Örgütle alakalı bir derneğe bağış yapmadığını ve Bank Asyada hesabı bulunmadığını ifade eden Sevil, şöyle konuştu:

"TSK dışında hiçbir legal ya da illegal kuruma dahlim olmamıştır. Ergenekon davası çökmüş olmasaydı belki de orada yargılanıyor olacaktım. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün benimle ilgili 26 adet dijital materyalde FETÖ ile alakalı suç unsuruna rastlanmadı. Görevlendirme listesinde 'devam' yazmasının dışında FETÖ üyeliği iddiasına delil yoktur. Rızam dışında yazılmıştır."

Tutuksuz sanık eski Ulaştırma Personel ve Eğitim Komutanı Tümgeneral Mustafa İlter de "terör örgütü üyeliği" suçlamasını kabul etmediğini dile getirdi.

FETÖ ile herhangi bir bağı olmadığını, örgütün banka ve finans kurumlarına para yatırmadığını ileri süren İlter, eşiyle kendisinin tanışarak evlendiğini savundu.

Üniversiteyi dershaneye gitmeden kazandığını ifade eden İlter, şu şekilde savunma yaptı:

"Hakkında FETÖ soruşturması yapılan kişiler ile telefon görüşmesi yapmam sadece bayram tebriği içindir. O tarihler bayrama denk gelmektedir. İsmimin karşısında 'devam' yazması bilgim ve rızam dışındadır. Devam yazılmasına rağmen görevine devam edenler vardır. Darbe başarılı olsaydı darbeciler tarafından yargılanıyor olacaktım. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum."

Tutuksuz sanık eski İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Osman Nadir Saylam ise hakkındaki suçlamaları reddetti.

Saylam, darbe girişimi akşamı "Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep'i aramadığı, dosya sanıklarıyla görüştüğü" iddiasına ilişkin o akşam birliğine gittiğinde herhangi bir vukuat olmadığını iddia etti. İl bazındaki bilgilerin toplandığı Ege Ordu Kurmay Başkanlığını aradığını belirten Saylam, kendi rütbesi olan tuğgeneral rütbesinin diğer makamları atlayarak orgeneral rütbesine ulaşmasının normal olmadığını, komutanlardan önce aranması gerekenin kurmay başkanlığı olduğunu ifade etti.

Darbeyi önleyici görüşmeler yaptığını, tanıkların da bunu doğruladığını ileri süren Saylam, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmaya öğle arası verdi.

Kaynak: AA