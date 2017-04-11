  • 11 NISAN 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 11º
Hafif Sağanak Yağışlı
Hafif Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.699
    EURO 3.924
  • BIST 90904.49
    ALTIN 151.353
Buradasınız : » » Eski generaller Angun ve Yıldırım tutuklandı

Eski generaller Angun ve Yıldırım tutuklandı

Dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Angun ile dönemin 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Yıldırım, tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Eski generaller Angun ve Yıldırım tutuklandı

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada haklarında tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkarılan ve Ankara'da gözaltına alınan dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun ile dönemin 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım, tutuklandı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada, bir önceki duruşmasında adli kontrol şartıyla tahliye edilen Angun ile tutuksuz yargılanan Yıldırım'ın tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkarılması kararının ardından, Ankara'da gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesine bağlanan sanıkların karar yüzlerine okunarak, tutuklandı.

Sanıkların işlemlerinin ardından Malatya'ya getirileceği öğrenildi.

"Sıkıyönetim komutanı" olarak görevlendirilmiş

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın dünkü duruşmasında Cumhuriyet Savcısı Muhittin Atlı, bir önceki duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilen Angun'un "sıkıyönetim komutanı" olarak görevlendirilmiş olması, talep ettiği tanıkların halen dinlenilmemesi, dosyadaki eksikliklerin giderilmemesi nedeniyle tutuklanmasını talep etmişti.

Mahkeme heyeti de dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Angun ile tutuksuz yargılanan dönemin 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım'ın tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar vermişti.

Etiketler: darbe girişimi, 15 temmuz, fetö, PDY, ersin yıldırım, avni angun
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER