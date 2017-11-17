  • 17 KASIM 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 18º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.874
    EURO 4.569
  • BIST 106893.86
    ALTIN 159.578
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Eski futbolcu Zafer Biryol'a FETÖ'den gözaltı

Eski futbolcu Zafer Biryol'a FETÖ'den gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ'nün "futbol yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında eski futbolcu Zafer Biryol gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Eski futbolcu Zafer Biryola FETÖden gözaltı

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin soruşturma sürdürüyor.

Savcılık, bu kapsamda eski futbolcu Zafer Biryol hakkında örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullanıcısı olduğunun tespit edilmesi üzerine gözaltı kararı çıkardı.

Savcılığın talimatı üzerine gözaltına alınan Biryol, emniyete götürüldü.

Şüpheli Biryol hakkında '"terör örgütüne üye olmak" suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

Zafer Biryol'un, kariyerinde Göztepe, Konyaspor, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Bursaspor, Mersin İdmanyurdu formalarını giymişti. 

AA

Etiketler: fetö, eski futbolcu zafer biryol
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER