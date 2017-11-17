Eski futbolcu Zafer Biryol'a FETÖ'den gözaltı

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin soruşturma sürdürüyor.
Savcılık, bu kapsamda eski futbolcu Zafer Biryol hakkında örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullanıcısı olduğunun tespit edilmesi üzerine gözaltı kararı çıkardı.
Savcılığın talimatı üzerine gözaltına alınan Biryol, emniyete götürüldü.
Şüpheli Biryol hakkında '"terör örgütüne üye olmak" suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.
Zafer Biryol'un, kariyerinde Göztepe, Konyaspor, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Bursaspor, Mersin İdmanyurdu formalarını giymişti.
AA