Eski futbolcu Demiriz'in tahliyesine karar verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına yönelik 3 eski futbolcunun yargılandığı davada tutuklu sanık İsmail Demiriz'in, mevcut delil durumu, savunmasının alınması ve tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliyesine karar verildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık savunmalarının ardından tanık olarak hazır bulunan, FETÖ'de bir dönem imamlık yaptığı belirtilen Sait Alpsoy'un beyanı alındı.

Örgütle ilgili kamuoyuna deklare edilen amaç ve hedeflerin, gerçek amaç ve hedefler olmadığını söyleyen Alpsoy, "Biz inanıyorduk fakat bunlar gerçek değildi. Bu bildiğimiz amaçlar, hukuki, vicdani, insani açıdan yadırganacak şeyler değildi. İnsanların ahiretlerinin kurtarılmasına yönelik, dindar sorumluluğu arz etmeye yönelik dile getirilen amaç ve hedeflerdi. İnsanların büyük kısmı da buna inandı, aldandı ama asıl gerçekler daha sonra ortaya çıktı." dedi.

"Kirli hedeflerine yönelik en küçük bir tahmin söz konusu değildi"

Darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz'da örgütün gerçek amaç ve hedeflerinin görünür hale geldiğini anlatan Alpsoy, "Devleti ele geçirmek için Fetullah Gülen'in önderliğinde, onun zihninde inşa edilmiş, totaliter bir rejim oluşturmak şeklindeki hedefe, bu kirli hedefe yönelik olduklarına dair, bizzat şahitlik edebileceğim en küçük bir tahmin, bir algı söz konusu değildi. Olsaydı, bu en azından ikili, üçlü dar dairedeki sohbetlerde gündem konumuz olurdu." ifadesini kullandı.

Örgütle ilgili kişisel değerlendirmeyi 15 Temmuz'da değil 17-25 Aralık sürecinde yaptığını da belirten Alpsoy, "Bu süreç yaşanıncaya kadar örgüt mensubu ya da değil kişilerin, örgütün deklare ettiği sahte amaçlarına inanarak, iyi niyetle, samimi olarak işin içinde bulunmasını makul karşılarım. Ama 17-25 Aralık'tan sonrasında da örgütün gerçek niyeti, amaçları itibarıyla bir kısım insanlar halen inanmaya devam etmişlerse, edebi tabirle bir mim koyulması gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Demiriz ve Tütüneker, manevi çöküntüden şikayetçiydi"

Ahmet Kara ile oluşan sürtüşme ve ahlaki çöküşü görmesiyle 2003 yılında örgütle irtibatını sona erdirdiğini belirten Alpsoy, "Buradan ayrıldım. Bunu Tütüneker ve Demiriz ile paylaşmışızdır. Onlar da manevi çöküntüden şikayetçiydiler, herkes gibi. 2005 senesine kadar futbolcu arkadaşlarla sadece kişisel samimiyetim devam etti. Ahmet Kara çok sert şekilde devreye girdi. Pensilvanya'dan emir geldiğini ileri sürerek, futbolcu arkadaşların beni aforoz etmelerini tayin etti. Zaten o saatten sona yüz yüze gelmiş değiliz." ifadesini kullandı.

Bu süreçte İsmail Demiriz ve Uğur Tütüneker'in örgüt içinde hiyerarşik pozisyonlarının olmadığını, emekli pozisyonunda bulunduklarını ve örgütün emekli olanları ikinci derecede önemli gördüğünü de vurgulayarak, "Bugün de böyledir sanırım. Kamuoyunda giderek şöhretleri azalır çünkü. Örgüte yüksek miktarda bağış yapma imkanları da ortadan kalkmıştır, gelirleri düştüğü için. El üstünde tutulanlar; halen daha büyük futbol takımlarından birinde oyunculuğa devam eden, ücreti artan, ciddi ücret alan insanlardır." diye konuştu.

Mahkemenin tahliye ve tedbirlerin kaldırılması kararı

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık İsmail Demiriz'in mevcut delil durumu, savunmasının alınması ve tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliyesine karar verdi.

Tutuksuz sanık Uğur Tütüneker hakkında adli kontrol tedbirini kaldıran heyet, Tütüneker ve Demiriz'in mal varlıklarına uygulanan tedbirin kaldırılmasını da kararlaştırarak, duruşmayı 11 Mayıs'a erteledi. AA