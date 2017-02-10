  • 10 ŞUBAT 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Eski Esendere Belediye Başkanı Akif Kaya serbest bırakıldı

Eski Esendere Belediye Başkanı Akif Kaya serbest bırakıldı

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan DBP eski Esendere Belediye Başkanı Akif Kaya, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Eski Esendere Belediye Başkanı Akif Kaya serbest bırakıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Parti'li (DBP) eski Esendere Belediye Başkanı Akif Kaya, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaya, savcılık sorgusundan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla salıverildi.

İçişleri Bakanlığınca belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Kaya, 8 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

Etiketler: Hakkari, dbp, eski Esendere Belediye Başkanı Akif Kaya
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