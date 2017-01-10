Eski emniyet müdürünün de olduğu 30 kişiye gözaltı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün emniyet yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, hakkında gözaltı kararı bulunan 64'ü emniyet mensubu 80 şüphelinin yakalanması için 25 ilde operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında Tekirdağ eski Emniyet Müdürü Ali Yılmaz'ın da olduğu 30 kişi gözaltına alındı.
Polis ekipleri, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.