Eski emniyet müdürüne FETÖ'den hapis cezası

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Ahmet İz ve avukatı hazır bulundu.
Aleyhindeki tanık beyanlarını kabul etmeyen İz, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, Ahmet İz'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ise beraatine karar verdi.
Adli kontrol hükümleri uygulanan sanığın mevcut halinin devamına hükmedildi.
Kaynak: AA