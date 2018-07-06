Eski emniyet müdürüne FETÖ'den 10 yıl hapis cezası

FETÖ'ye üye olmak suçlamasıyla yargılanan eski Hatay Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç'a, 10 yıl hapis cezası verildi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Kılıç, avukatı ve yakınları katıldı.

Duruşma savcısı, önceki celse sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp, sanık ve avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmalarını istedi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Kılıç, beraatini istedi.

Sanık avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Kılıç'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddesi gereği yarı oranda artırıma giden mahkeme, cezayı 12 yıla çıkardı ancak Kılıç'ın sabıkasız oluşunu indirim gerekçesi sayan heyet, cezayı 10 yıl olarak belirledi.

Hükümle birlikte Kılıç'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kaynak: AA