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Buradasınız : » » Eski Emniyet Müdürüne ağırlaştırılmış müebbet

Eski Emniyet Müdürüne ağırlaştırılmış müebbet

Darbe girişimi sırasında Eski emniyet Müdürü Mithat Aynacı ile hareket ettiği belirlenen eski Emniyet Müdürü Zafer Kuloğlu'na, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

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Eski Emniyet Müdürüne ağırlaştırılmış müebbet

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında tankın içinden çıkan eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı ile beraber hareket ettiği ve emrindeki polislere darbecilere karşı direnmeme talimatı verdiği iddia edilen eski Başakşehir İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Kuloğlu ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüşülen davada mahkeme heyeti, tutuklu sanık eski Başakşehir İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Kuloğlu'nu "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık Halil İbrahim Alan'ı da aynı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptıran heyet, sanığın hal ve tavırlarını dikkate alarak cezasını müebbete çevirdi.

Heyet, sanıklar hakkında ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' suçlarından dava açılmış olsa da bu suçların ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundaki hukuki değer ile aynı olduğunu belirterek, bu suçlardan ceza vermedi.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Erdoğan İkiz'in suç işlediğinin sabit olmadığından beraatine hükmetti. AA

Etiketler: zafer kuloğlu, İstanbul, halil ibrahim ala, fetö, eski emniyet müdürü
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