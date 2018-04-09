Eski emniyet müdürlerine FETÖ'den hapis

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, tutuklu sanık Haluk Pamukçu hazır bulundu. Nezir Özcan ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Son savunmaları sorulan sanıklardan Pamukçu, daha önceki beyanlarına ekleyeceği bir şey olmadığını belirterek, tahliyesini istedi.

Özcan ise mahkemeye yazılı savunma gönderdiğini anımsatarak, suçsuz olduğunu iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Pamukçu'yu "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Eyleminin yardım etmek kapsamında kaldığı gerekçesiyle Pamukçu'nun cezası 15 yıla indirildi.

Diğer sanık Özcan'a ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezası verildi.

Her iki sanığın da tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

Kaynak: AA