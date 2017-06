Eski EDOK Kurmay Başkanı öğrencileri fişlemiş

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sanıklarından eski Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Kurmay Başkanı Tümgeneral Hamza Koçyiğit'in, askeri okullardaki öğrencileri, etnik kimlikleri, siyasi görüşleri ve aile yapılarına göre fişleyerek, rapor haline getirdiği bilgileri örgüte ilettiği ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, eski EDOK Muharebe ve Muharebe Destek Eğitim Komutanı Korgeneral Metin İyidil ile Koçyiğit'in de arasında bulunduğu 7 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıklardan Koçyiğit'in örgüte destek sağlamak için himmet verdiği belirtildi.

Koçyiğit'in kendisinden sorumlu örgüt mensubuyla gizli örgüt faaliyetlerinin yürütüldüğü, "cemaat evi" tabir edilen evlere gidip geldiği öne sürülen iddianamede, "Koçyiğit'in, askeri lise ve harp okullarına giren öğrenciler, okul komutanları ve öğretmenler hakkında etnik kimlikleri, siyasi görüşleri, aile yapısı, alkol, kadın, para ve makam zaafları gibi özel bilgileri rapor haline getirerek kendisinden sorumlu örgüt mensuplarına verdiği anlaşılmaktadır." değerlendirmesine yer verildi.

İddianameye göre Koçyiğit, darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığından gönderilen sıkıyönetim direktiflerine uyulması yönünde emirler verdi.

Hamza Koçyiğit, ilk defa 16 Temmuz 2016'da saat 07.30'da darbenin başarısız olduğu çok açık şekilde belli olduktan sonra Faaliyet İzleme Merkezine girdi ve sanki gece boyunca karargahtaymış gibi davrandı.

İddianamede, Koçyiğit'in, Akıncı Üssü'nde darbeyi yöneten firari Adil Öksüz'ün okul arkadaşı Öğretmen Üsteğmen Mehmet Akçakara ile 16 Temmuz'da görüştüğü tespiti de yer aldı. 15 Temmuz gecesi elindeki tabancayla sivil kıyafetli görülen Akçakara, 16 Temmuz'da Koçyiğit'in yanına giderek polisten saklanmak amacıyla sivil plakalı, sivil ruhsatlı, polis çevirmesinde askeri olduğu anlaşılmayacak araç istedi.

Hamza Koçyiğit, Piyade Albay Ender Çelenk'e bu isteğin karşılanması amacıyla emir verdi ancak böyle bir araç olmadığı için istek karşılanamadı.

Akif Us'un evine gitmiş

İddianameye göre Hamza Koçyiğit, darbe girişimi sırasında, darbenin planlayıcılarından eski Genelkurmay Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse başkanlığındaki grupta yer alan eski Hakim Üsteğmen Akif ile eşi Saadet Us'un evine gitti.

İddianamede ifadesine yer verilen Koçyiğit'in damadı Vahit Berat Candar, şüphelinin, Us'un evine gitmesini şu şekilde açıkladı:

"15 Temmuz günü saat 20.30 sularında eşimin devre arkadaşı Hakim Üsteğmen Saadet Us'un evine, bebeklerine 'Hayırlı olsun.' demek maksadıyla gittik. Saat 22.30 sularında televizyondaki son dakika haberlerinde bir kalkışma hareketi olduğunu gördüm. Tanıdıklarımı ve ailemi aradım, kayınpederim ve kayınvalidemle telefonla görüşmem oldu. Bulunduğumuz evde misafir kaldık. Daha sonra saat 23.40 sularında Tümgeneral Hamza Koçyiğit ile görüştüm. Kızının panik olduğunu ve eşinin olaylardan ötürü çatışma olan spor okulu bölgesinde mahsur kalmasından dolayı kendisine, ailesinin güvenliği için yanımıza gelmesinde fayda olduğunu söyledim.

O da bana 'Kışlanın ve karargah emniyet tedbirlerini sağladıktan sonra müsait olursam tekrar haberleşiriz.' dedi. Bulunduğum evdeki televizyondan gelişmeleri takibe devam ettim.

Saat gece 01.00 sularında Koçyiğit'i aradım. Hem kızını sakinleştirmek hem de eşiyle oğlunu çatışma olan bölgeden uzaklaştırmak için gelmesini söyledim. Evinde bulunduğumuz kişileri daha önce hiç tanımadığı için 'Bulunduğunuz evdeki insanlar güvenilir mi?' diye sordu. Ben de devletin askeri hakim üsteğmeni olduğunu ve güvenebileceğimizi düşündüm. Adresi bilmediği için 'Beni gelip alabilir misin?' dedi. Aşağıya indiğimde aracımın anahtarını evde unuttuğumu fark ettim. Bulunduğumuz eve de ilk defa geldiğim için Akif Us'a, 'Senin aracınla gidebilir miyiz?' diye ricada bulundum. Onun aracıyla kayınpederimi saat 01.30 sularında EDOK Komutanlığından almaya gittik."

"Soy ismini bilmiyordum"

Hamza Koçyiğit'in yaklaşık 3 saat bu evde kaldığını anlatan damadı, "Eve geldikten sonra televizyondan olayları takip ettik. Koçyiğit, televizyonda darbenin başarısız olacağına yönelik bir haberde 'Aslanlarım hadi şu darbeyi engelleyin.' diye cümleler kuruyordu. Darbe girişiminde bulunan kişilere küfrederek ağır ithamlarda bulunuyordu." ifadelerini kullandı.

Candar, şöyle devam etti:

"Saat 04.00 sularında cep telefonumun internetinde haberlere baktığım esnada darbe girişimini planlayanlar diye bir liste olduğunu ve o listede arkadaşım Akif Us ve Saadet Us isimlerini gördüm. Arkadaşıma sizin 'Soy isminiz nedir?' diye sordum çünkü onların soy ismini bilmiyordum. O da soy isminin Us olduğunu söyleyince onlara telefondaki haberi gösterdim. Onlar da şok oldu. Daha sonra Hamza Koçyiğit bana dönerek, 'Salak, güvenli diye bu eve mi getirdin beni?' dedi. Daha sonra Akif Us, 'Biz kendimizden eminiz. Bu olaylarla hiçbir ilgimiz ve bilgimiz yok. Sizi de zan altında bırakmak istemeyiz. İstiyorsanız gidebilirsiniz.' dedi.

Bulunduğumuz evde 3 saat boyunca Akif Us ile eşi Saadet Us, darbe girişimine destek verici hiçbir söz ya da hareket tarzı sergilemediler. Eşi ve oğlu emniyetli bir yere geçtiği için Koçyiğit, bana 'Haydi birliğimize geri dönelim.' dedi ve oradan ayrıldık. Saat 04.43'te bana ait araçla EDOK Komutanlığına Tümgeneral Hamza Koçyiğit ile geldik."

Suçlamaları reddetti

İddianamede ifadesine yer verilen Koçyiğit, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Koçyiğit, "FETÖ terör örgütüyle ne kendimin ne de ailemin bir bağı olmamıştır. Çocuklarımı FETÖ terör örgütü okulları ve dershanelerinden uzak tuttum, halk tarafından, kamu tarafından bu okulları okuyanların iyi üniversite kazandıklarını duymama rağmen bu okullara göndermedim. Burada belirtilen suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Tamamen şahsım adına iftiradır." beyanında bulundu.