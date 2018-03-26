Eski EDOK komutanlarının yargılandığı dava 24 Nisan'a ertelendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle ilgili dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı eski korgeneral Metin İyidil ile EDOK Kurmay Başkanı eski tümgeneral Hamza Koçyiğit'in de aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar ve avukatları katılmadı.

Mahkeme Başkanı Hüsamettin Otçu, sanık İyidil'in avukatı Abdullah Kaya ve bir kısım sanık avukatının esasa ilişkin savunmalarını hazırlamak için mazeret dilekçesi vererek süre talep ettiklerini belirtti.

Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için duruşmanın 24-26 Nisan'a ertelenmesine karar verdi.

Davanın 26 Şubat'taki celsesinde, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıklamıştı.

Cumhuriyet savcısı, Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı eski korgeneral Metin İyidil, Kurmay Başkanı eski tümgeneral Hamza Koçyiğit ile Harekat Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı eski tuğgeneral Lütfü İhsan Yanıkoğlu hakkında, "Anayasal düzeni ihlal"den ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemişti.

Sanıklardan EDOK Okullar Komutanı eski korgeneral Abdullah Barutcu hakkında "Terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası isteyen cumhuriyet savcısı, sanıklar Muharebe Geliştirme Başkanı eski tuğgeneral Mehmet Topçu ve gözlem subayı Ersal Duman'ın beraatına karar verilmesini talep etmişti.

Kaynak: AA