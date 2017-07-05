  • 05 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Eski EDOK komutanları hakkındaki iddianame kabul edildi

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, 7 kişi hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti.

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Eski EDOK komutanları hakkındaki iddianame kabul edildi

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, aralarında eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil'in de bulunduğu 7 kişi hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti.

Mahkeme, iddianamenin kabul kararının ardından duruşmaya hazırlık tutanağını da tamamladı. Buna göre yargılamalar 7 Ağustos 2017'de başlayacak.

İyidil'in yanı sıra suç tarihinde korgeneral rütbesiyle KKK EDOK Okullar Komutanı olan Abdullah Barutcu, tuğgeneral rütbesiyle EDOK Harekat Eğitim ve Öğretim Başkanı olan Lütfü İhsan Yanıkoğlu, tümgeneral rütbesiyle EDOK Kurmay Başkanı olan Hamza Koçyiğit, tuğgeneral rütbesiyle EDOK Muharebe Geliştirme Başkanı olan Mehmet Topçu, binbaşı rütbesiyle EDOK Muhabere Geliştirme Başkanlığı Alınan Dersler Merkezi Faaliyet Gözlem Kısmında Gözlem Subayı Ersal Duman ve albay rütbesiyle EDOK Eğitim Yöneticisi ve Öğretmen Yetiştirme Okul Komutanlığı Harekat ve İstihbarat Subayı Süleyman Güven yargılanacak.

İddianamede, şüphelilerden Süleyman Güven dışındakilerin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarını işledikleri kaydedildi.

Bunun yanı sıra Metin İyidil, "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", diğer bütün şüpheliler ise "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" ile suçlanıyor.

Etiketler: edok komutanları, darbe girişimi, fetö, PDY, metin iyidil
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