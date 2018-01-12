Eski EDOK komutanları hakim karşısına çıkarıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı eski korgeneral Metin İyidil ile EDOK Kurmay Başkanı eski tümgeneral Hamza Koçyiğit'in de aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık İyidil ile tutuksuz sanıklar, sanık avukatları ve "şikayetçi" sıfatıyla Başbakanlığın avukatı katıldı. Sanıklardan, olay tarihinde tümgeneral rütbesiyle EDOK Kurmay Başkanı olan Koçyiğit ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlantı kuruldu.

Müşteki Başbakanlık avukatı, eksiklerin tamamlanması ve tanık beyanlarına karşı yazılı savunma için süre istedi.

Sanık Koçyiğit'in avukatı, tanık beyanlarına katılmadıklarını, müvekkilinin tahliyesi ile beraatine karar verilmesini talep etti.

Sanık İyidil'in avukatı Abdullah Kaya da önceki celse beyanları okunan gizli tanık "Abdullah"a, duruşmada hazır edilmemesi nedeniyle aleyhteki hususlara yönelik soru yöneltemediklerini, gelecek celse video konferansla soru sorabilmek için hazır edilmesini istedi.

Müvekkilinin darbe girişimini öğrendikten sonra cuntaya karşı mücadele verdiğini öne süren Kaya, 15 Temmuz gecesi İyidil'in ulusal kanallara bağlanarak, darbe karşıtı açıklamalar yaptığını söyleyerek, İyidil'in tahliyesini talep etti.

Üçer kez ağırlaştırılmış müebbet isteniyor

İyidil ve Koçyiğit'in yanı sıra suç tarihinde korgeneral rütbesiyle KKK EDOK Okullar Komutanı olan Abdullah Barutcu, tuğgeneral rütbesiyle EDOK Harekat Eğitim ve Öğretim Başkanı olan Lütfü İhsan Yanıkoğlu, tuğgeneral rütbesiyle EDOK Muharebe Geliştirme Başkanı olan Mehmet Topçu ve binbaşı rütbesiyle EDOK Muhabere Geliştirme Başkanlığı Alınan Dersler Merkezi Faaliyet Gözlem Kısmı'nda gözlem subayı Ersal Duman'ın da yargılandığı davada, sanıkların üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.

Sanık İyidil'in "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", diğer sanıkların da "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan ayrıca cezalandırılmaları talep ediliyor.

Kaynak: AA