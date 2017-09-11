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Eski Donanma Komutanlığı personeli hakim karşısında

Darbe girişiminde Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 92 sanığın yargılanmasına, Kandıra Cezaevi Yerleşkesi'nde özel olarak yaptırılan duruşma salonunda başlandı.

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Eski Donanma Komutanlığı personeli hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 53'ü tutuklu, 13'ü firari 92 sanığın yargılanmasına başlandı.

Davanın görüleceği Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kandıra Cezaevi Yerleşkesi'nde özel olarak yaptırılan 250 kişi kapasiteli duruşma salonunun bulunduğu alana otobüslerle getirilen tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında içeriye alındı.

Duruşmaya, sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurma veya yönetme" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamalarının yöneltildiği sanıkların kimlik tespitine başlandı.

Duruşmayı, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Cemil Yaman ve Mehmet Akif Yılmaz ile AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan da takip ediyor. 

Etiketler: darbe girişimi, 15 temmuz, fetö, PDY
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