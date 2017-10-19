Eski dekana FETÖ'den hapis cezası

Çorum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Aykul'a 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Çorum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan ve görevinden ihraç edilen eski dekan Aykul ile avukatı ve yakınları katıldı.

Sanık Aykul, duruşmada terör örgütüyle bağlantısı olmadığını ve kendisine iftira atıldığını öne sürerek, suçlamaları reddetti.

Kaynak: AA