Eski Danıştay tetkik hakimine FETÖ'den ceza

Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya eski Danıştay tetkik hakimi Hasan Beydili, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapan Beydili, iddianamede isnat edilen suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

FETÖ üyesi olmadığını, örgütsel bir bağının bulunmadığını öne süren Beydili, iddianamede bu yönde somut delil bulunmadığını savundu.

Örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandığına ilişkin dava dosyasındaki yazışma içerikleri ve tespitlerini kabul etmeyen Beydili, söz konusu programı kullanmadığını iddia etti.

Beydili, suçsuz olduğunun yargılama aşamasında ortaya çıktığını savunarak beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Beydili'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddesi gereği yarı oranda arttırıma giden mahkeme heyeti, cezayı 10 yıl 6 aya çıkardı ancak Beydili'nin duruşmalardaki iyi hali nedeniyle takdir hakkı kullanan heyet, cezayı 8 yıl 9 ay olarak belirledi.

Hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kaynak: AA