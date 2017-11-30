Eski Danıştay görevlisi 10 kişi FETÖ'den yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Danıştay Başkanlığında görevliyken KHK ile kamu görevinden çıkarılan 13 kişi hakkında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmak suçundan gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Danıştay Başkanlığında görevliyken KHK ile kamu görevinden çıkarılan 13 kişi hakkında FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı çıkarılan 13 şüpheliden 10'unu gözaltına aldı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.