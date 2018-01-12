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Buradasınız : » » Eski Bursa valisinin de yargılandığı FETÖ davasında ek iddianame

Eski Bursa valisinin de yargılandığı FETÖ davasında ek iddianame

Bursa'daki 26'sı tutuklu 60 sanığın yargılandığı FETÖ davasında, mahkemeye sunulan ek iddianameyle mahkemeden 4 sanığın yeniden tutuklanması, iki sanığın da tahliyesi talep edildi.

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Eski Bursa valisinin de yargılandığı FETÖ davasında ek iddianame

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ve bazı iş adamlarının da yer aldığı davaya devam edildi.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın öğleden önceki kısmına 16 tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Eski Vali Harput da duruşmaya tutuklu bulunduğu Kocaeli Kandıra T Tipi Ceza ve İnfaz Kurumundan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Eski Bursa Valisi Harput'la birlikte 19 kişi tutuklandı

Başsavcının tutuklanmalarını talep ettiği sanıklar ek savunma yaptı

Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş'un bir süre önce mahkemeye gönderdiği ek iddianameyle tutuklanmalarını talep ettiği, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye edilen F.K, E.A, H.G. ve Ş.U. savunma yaptı.

Sanıklar tutuklanma talebinin reddedilmesini isteyerek haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Cumhuriyet savcısı da mütalaasında, başsavcının ek iddianamesi doğrultusunda 4 sanığın tutuklanmasını, söz konusu iddianamede ifadelerine yer verilen tutuklu sanıklar Mahmut Kesici ve Selamettin Özgörüş'ün tahliyesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ayrıca bazı sanıkların talepleri doğrultusunda yeni tanıkların dinlenmesini ve mal varlıkları üzerindeki tedbirin kaldırılmasını talep etti.

Kaynak: AA 

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