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Eski Bursa Valisi Harput ile hakim ve savcıların yargılanması

Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile hakim ve savcıların davaları Ankara'da görülecek.

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Eski Bursa Valisi Harput ile hakim ve savcıların yargılanması

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile hakim ve savcıların davaları Ankara'da görülecek.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, Harput ile hakim ve savcılar hakkında yürütülen soruşturmalar tamamlandıktan sonra dosyaları Ankara'ya gönderilecek.

Harput, hakim ve savcılar ilerleyen günlerde Ankara'da hakim karşısına çıkacak. Harput, 28 Temmuz'da gözaltına alınmış ve ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştı.

Etiketler: FETÖ/PDY, eski Bursa Valisi Şahabettin Harput, bursa
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