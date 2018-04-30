Eski Boydak Holding yöneticilerine istenen cezalar belli oldu

Boydak Holding yöneticilerinin yargılandığı FETÖ/PDY davasında cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların holding ve bağlı şirketlerindeki hisselerinin müsaderesini, üst yönetici Memduh Boydak'ın "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 22,5 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, savcı celse arasında mütalaasını tamamlayarak mahkemeye sundu.

Savcı mütalaasında, tutuklu sanık Memduh Boydak'ın, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla, sanıklar Hacı, Şükrü, Mustafa, Bekir, Erol ve İlyas Boydak ile Murat Bozdağ'ın, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti, sanık Halit Bayhan'ın ise delil yetersizliğinden beraatine hükmedilmesini istedi.

Savcı mütalaasında, sanıkların Boydak Holding ve bağlı şirketlerinde bulunan hisselerinin ayrı ayrı olmak üzere müsaderesini (bir şeyin mülkiyetinin devlete geçmesiyle sonuçlanan yaptırım) talep etti.

Kaynak: AA