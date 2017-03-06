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Eski Bolu 2. Komando Tugay Komutanı hakim karşısında

Eski Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Güneşer ile 9 askerin, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

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Eski Bolu 2. Komando Tugay Komutanı hakim karşısında

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, "anayasayı ihlal" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlarından 3'ü tutuklu 10 eski askeri personelin ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, geniş güvenlik önlemleri altında getirilen tutuklu sanıklar eski Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer, Yarbay Veli Ceylan ve Yüzbaşı Nuri Kıyak ile tutuksuz sanık Üsteğmen M.G. ile avukatları katıldı.

İddianamenin okunmasıyla başlayan duruşmada, sanıkların kimlik tespiti yapıldı.

Duruşma sanıkların savunmalarıyla devam ediyor. 

İddianameden

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, tutuklu sanıklar eski Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer, Yarbay Veli Ceylan ve Yüzbaşı Nuri Kıyak ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Yüzbaşı M.G, üsteğmenler M.G, İ.A, B.C. ve V.S, Teğmen Ü.B. ve emekli Astsubay A.Ü'nün anayasanın 309/1 ve 314/2 maddeleri uyarınca "anayasayı ihlal" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

İddianamede, darbe girişiminin başarılı olması halinde sözde "Bolu ve Düzce Sıkıyönetim Komutanı" olarak adı geçen eski Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer'in emrindeki askerlere "Bolu Valisi ve Belediye Başkanı yerine görevlendirilecek isimlerin araştırılması" talimatı verdiği belirtiliyor. AA

Etiketler: Bolu, fetö, ismail güneşer, dava
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