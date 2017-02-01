  • 01 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Eski Beytüşşebap Kaymakamı Güntepe tutuklandı

Eski Beytüşşebap Kaymakamı Güntepe tutuklandı

Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe tutuklandı.

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Eski Beytüşşebap Kaymakamı Güntepe tutuklandı

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe tutuklandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanması soruşturması kapsamında bir süre önce Kayseri'de gözaltına alınan Güntepe, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Güntepe tutuklandı.

Güntepe, adliye binasından çıkartılıp cezaevine götürülüşü sırasında, "Yazın, Kadir Güntepe'den terörist çıkmaz. Bütün cumhuriyet savcıları bir araya gelsin, Kadir Güntepe'den terörist çıkaramaz. Bu kumpastır, eninde sonunda bunun hesabı hukuk içerisinde sorulacaktır." diye bağırdı. AA

Etiketler: Tokat, PDY, Kadir Güntepe, fetö, Eski Beytüşşebap Kaymakamı
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