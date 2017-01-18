Eski Beytüşşebap Kaymakamı Güntepe gözaltına alındı

Eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kayseri'de gözaltına alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanması soruşturması kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla Güntepe'yi Yakut Mahallesi'ndeki kayınvalidesinin evinde yakaladı.
1 Aralık 2016 tarihli kararname ile Elazığ Valiliği Hukuk Müşavirliğine atanan Güntepe, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Öte yandan, bir süre önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan Kayseri'nin Özvatan ilçesi eski kaymakamı Uğur Yıldırım'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.