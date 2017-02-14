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Buradasınız : » » Eski belediye çalışanı 5 kişi gözaltında

Eski belediye çalışanı 5 kişi gözaltında

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda eski belediye çalışanı 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Eski belediye çalışanı 5 kişi gözaltında

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda eski belediye çalışanı 5 şüpheli gözaltına alındı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Turgut Belediyesinde çalışanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bir süre önce açığa alınan İnsan Kaynakları ve imar müdürlerinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda bazı doküman ve dijital materyallere el konuldu.

Turgutlu Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

Etiketler: Manisa, Turgutlu, fetö, PDY
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