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Eski Belediye Başkanı Başaran'a 'FETÖ' üyeliğinden hapis

Erzurum'un eski Aşkale Belediye Başkanı Başaran, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Eski Belediye Başkanı Başarana FETÖ üyeliğinden hapis

Erzurum'un eski Aşkale Belediye Başkanı Enver Başaran, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

Erzurum'daki duruşmada mahkeme heyeti, önceki celse esas hakkındaki mütalaasını sunan Cumhuriyet savcısının, sanık Başaran'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ettiğini anımsatarak, sanığın diyeceklerini sordu.

Alçak bir terör örgütüne karşı belediye başkanı olarak yapılması gerekenleri yaptığını öne süren Başaran, beraatını ve tahliyesini talep etti.

6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, FETÖ/PDY'nin darbe girişiminin ardından düzenlenen demokrasi nöbetlerinde "Kimse birbirini ihbar etmesin. Sizler namaz kılanla silah kullananı bir tutuyorsunuz." yönünde söylemlerde bulunduğu, haklarında FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiası bulunan ve "ByLock" kullanan kişilerle görüşmeye devam ettiği ileri sürülen eski Aşkale Belediye Başkanı Enver Başaran'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan önce 5 yıl hapse mahkum etti.

Sanığın cezasını Terörle Mücadele Kanunu kapsamında artırarak 7 yıl 6 aya çıkaran heyet, takdir indirimi uyguladığı sanık hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti. AA

Etiketler: erzurum, aşkale belediye başkanı, enver başaran
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