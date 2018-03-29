Eski başyaver, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın isimleri fişlemiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, aralarında "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu davanın sanıklarından Ali Yazıcı'nın evinde yapılan aramada kendi el yazısıyla hazırladığı belgeler ele geçirildi.

Kriminal incelemenin ardından Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dosyasına eklenen belgede, Yazıcı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın kişileri fişlediği tespit edildi.

El yazısı notlarda Yazıcı'nın, Erdoğan'ın çevresindeki bazı kişilerin isimlerinin karşısına, "dikkat et, patavatsız, iyi çocuk, çok temiz adam, İskenderunlu Alevi, çok tehlikeli ve sessiz-sakin" yazdığı dikkati çekti.

Darbeden bir gün önce görevlendirme toplantısı

Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda yaşanan eylemlere ilişkin davanın iddianamesinde "yurtta sulh konseyi" üyeleri arasında yer alan Ali Yazıcı'nın, darbe girişiminin planlanmasında önemli görev aldığı belirtilmişti.

Yazıcı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerini öğrenmek ve bu bilgiyi suikast timine iletmekle görevlendirildiği ve darbeden bir gün önce Cumhurbaşkanlığı Başyaverlik biriminde yaverlerle bir araya geldiği kaydedilmişti.

İddianamede Yazıcı'nın, darbe girişimi başladığı anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın bulunma ihtimallerinin olduğu tüm yerlere bizzat gitmeleri için yaverleri görevlendirdiği vurgulanmıştı.

Kaynak: AA