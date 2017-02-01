  • 01 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Eski Başbakanlık çalışanı Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

FETÖ bağlantısı olduğu için "Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme" biriminden ihraç edilen kişi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

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Eski Başbakanlık çalışanı Yunanistana kaçmak isterken yakalandı

Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme birimdeki raportörlük görevinden, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile bağlantısı olması nedeniyle ihraç edilen kişi, yasadışı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesi yakınlarında bulunan 2. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasadışı Yunanistan'a geçmeye çalışan M.Ö'yü yakaladı.

Yapılan mülakatlar ve araştırmalar sonucu M.Ö'nün Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme birimdeki raportörlük görevinden, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile bağlantısı nedeni ile ihraç edildiği, daha önceden de Aselsan ve Bilgi Teknolojileri Kurumunda (BTK) çalıştığı tespit edildi.

Şüpheli M.Ö Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. AA

Etiketler: fetö, Yunanistan, BTK
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