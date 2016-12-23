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Eski Başbakanlık çalışanı 13 FETÖ'cü hakkında hapis istemi

FETÖ'ye mensup oldukları iddiasıyla Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianame.

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Eski Başbakanlık çalışanı 13 FETÖcü hakkında hapis istemi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından FETÖ'ye mensup oldukları iddiasıyla Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.
 
Soruşturma kapsamında 12'si tutuklu 13 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, FETÖ'ye ilişkin detaylı bilgiler verilirken, 15 Temmuz darbe girişimi anlatıldı.
 
ByLock, 1 dolar, Bank Asya
 
İddianamede, şüphelilerden 4'nün örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu, diğer şüphelilerin de ByLock kullanıcılarıyla yoğun görüşme yaptıkları kaydedildi. 
 
Şüphelilerin örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatı sonrasında Bank Asya'da hesap açtıkları veya var olan hesaplarına yüklü miktarda para yatırdıklarının tespit edildiği vurgulanan iddianamede, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 dolar ele geçirildiği aktarıldı. İddianamede, şüphelilerin el koyulan telefonlarında yapılan incelemelerde, örgüte ilişkin paylaşımların ve ifadelerin yer aldığı belirtildi.
 
İddianamede, soruşturma kapsamında 12 şüphelinin tutuklandığı, kapatılan Fatih Üniversitesinin Rektörü Şerif Ali Tekalan'ın oğlu Burak Tekalan'ın ise bulunamadığı, firari olarak arandığı ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi. 
 
Şüphelilerin örgütün 17/25 Aralık teşebbüsünden önce aralarında BDDK, SPK, TİB ve Maliye Bakanlığının da bulunduğu kritik yerlerde çalıştıkları, daha sonra Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Biriminde görev yaptıkları, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildikleri kaydedildi. 
 
İddianamede, şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. 
 
 
Etiketler: fetö soruşturması, Başbakanlık
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