Eski Bank Asya yöneticilerine yönelik FETÖ soruşturması

Bank Asya'ya yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında bankanın eski genel müdür ve yardımcılarının da aralarında bulunduğu 78 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı kapsamında 49 şüpheli yakalandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 49 şüpheli Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılık şüphelilerden 24'ünü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakırken, 25 şüpheliyi "terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sevk edilen şüphelilerden 12'sinin adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Hakimlik, 13 şüphelinin ise tutuklanmasına hükmetti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, Bank Asya'nın 2014 sonrası ile TMSF'ye devredilmesine kadar olan dönemde görev yapan aralarında üst düzey yönetici, genel müdür ve müdür yardımcılarının da bulunduğu şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 78 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli Aydın, Bursa, Kahramanmaraş Konya, Manisa, Ankara ve İzmir'de 70 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 49 şüpheli gözaltına alınmıştı. AA