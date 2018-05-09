  • 09 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Eski bakanlık çalışanı 18 kişiye FETÖ'den gözaltı

Eski bakanlık çalışanı 18 kişiye FETÖ'den gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturması kapsamında, 10'u Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 8'i Gençlik ve Spor Bakanlığı eski çalışanı 18 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

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Eski bakanlık çalışanı 18 kişiye FETÖden gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, 10'u Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 8'i Gençlik ve Spor Bakanlığı eski çalışanı 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 7'si gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, ByLock kullandığı tespit edilen ve tamamına yakını KHK ile meslekten ihraç edilmiş 10'u Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 8'i Gençlik ve Spor Bakanlığı eski çalışanı 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Kararın ardından harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı eski çalışanı 10 kişi için Ankara merkezli 6 ilde, Gençlik ve Spor Bakanlığı eski çalışanı 6 kişi için de Ankara merkezli 4 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla zanlılardan 7'sini gözaltına aldı.

Diğer şüphelilerin ise yakalanmaları için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, bakanlık, ankara
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