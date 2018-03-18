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Buradasınız : » » Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, tedavi için Ankara'ya getirildi

Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, tedavi için Ankara'ya getirildi

Denizli'de özel bir hastanede tedavi altına alınan Güzel, ambulans helikopterle Ankara Güven Hastanesi'ne nakledildi.

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Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, tedavi için Ankaraya getirildi

Denizli'de özel bir hastanede tedavi gören eski bakanlardan Hasan Celal Güzel (73), akciğer enfeksiyonu ve bağırsak problemi tanısıyla Güven Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel hastaneye kaldırıldı

Güzel'in oğlu Mustafa Veysi Güzel yaptığı açıklamada, babasının Denizli'de sabah saatlerinde rahatsızlandığını ve kentteki bir özel hastanede ilk müdahalesinin yapıldığını söyledi.

Hasan Celal Güzel'in ambulans helikopterle öğleden sonra Ankara'ya getirilerek Güven Hastanesi'ne yatırıldığını ifade eden Güzel, şu bilgileri verdi:

"Babamın böbrek yetmezliği vardı, belli aralıklarla diyalize giriyordu. Bir süre önce de akciğer enfeksiyonu geçirmişti ve tedavi olmuştu. Şimdi de yine akciğer enfeksiyonu ve bağırsağında bir probleme bağlı olarak rahatsızlandı. Bilinci açık, konuşuyor. Klinikte tedavi altında. Genel sağlık durumuna ilişkin yarın daha detaylı bilgi vermek mümkün olacak."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Hasan Celal Güzel, denizli
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