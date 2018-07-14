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Eski bakan Rıfkı Danışman vefat etti

Eski bakanlardan Rıfkı Danışman, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

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Eski bakan Rıfkı Danışman vefat etti

Üç dönem Erzurum milletvekili seçilen, 34 ve 35’inci hükümetlerde Ulaştırma Bakanı ve 39’uncu hükümette ise Kültür Bakanı olarak görev yapan ünlü siyasetçi Rıfkı Danışman Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 

Danışman için 16 Temmuz Pazartesi günü saat 12.00'de TBMM'de tören düzenlenecek.

Danışman'ın cenazesi, Kocatepe Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

Erzurum'da 1924'te doğan Danışman, İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu'nu bitirdi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı.

PTT Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunan Rıfkı Danışman, siyasi hayata girdiği Adalet Partisi listesinden 1969, 1973 ve 1977 seçimlerinde Erzurum Milletvekili seçildi.

12 Mart 1971 askeri muhtırasından sonra kurulan Nihat Erim, Ferit Melen ve Süleyman Demirel hükümetlerinde bakanlık görevinde bulunan Danışman, 1988-1994'te Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili olarak çalıştı.

Danışman, evli ve iki çocuk babasıydı.

Kaynak: AA 

Etiketler: rıfkı danışman, erzurum milletvekili
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