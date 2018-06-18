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Eski Bakan İlyas Karaöz vefat etti

Eski Devlet ve Tarım Bakanı İlyas Karaöz vefat etti.

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Eski Bakan İlyas Karaöz vefat etti

İlyas Karaöz için bugün saat 14.00'te TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek.

Karaöz'ün cenazesi, Çarşamba günü (20 Haziran) Muğla Merkez Kurşunlu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Muğla Eski Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Muğla Yatağan'da 1919 yılında dünyaya gelen Karaöz, İzmir Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu'ndan mezun oldu. Evli ve iki çocuk sahibi olan Karaöz, 1966-1975 yıllarında Cumhuriyet Senatosu'nda görev aldı. Karaöz, 34. Hükümet'te Devlet Bakanlığı ve 35. Hükümet'te Tarım Bakanlığı yaptı.
 

Etiketler: ilyas karaöz
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