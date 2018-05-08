Eski Bakan Cevat Ayhan vefat etti

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Cevat Ayhan, 2010 yılında beyin kanaması geçirdi. Cevat Ayhan, Ankara'daki Bayındır Hastanesinde yatağa bağlı tedavi görüyordu. 80 yaşındaki Ayhan, akşam saatlerinde hastanede hayatını kaybetti.

Ayhan'ın naaşı, bugün Ankara Hacıbayram Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Sakarya'ya götürülecek.

Çarşamba günü öğleyin Adapazarı Orhan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Akyazı ilçesine bağlı Çıldırlar Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Cevat Ayhan kimdir?

1930 yılında Akyazı'da doğan Ayhan, İTÜ Makina Mühendisliği Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede master derecesi alan Ayhan, DPT Uzmanlığı, Aliağa Rafinerisi Tevsi Projesi Makina Grubu Şefliği, Petkim Tesisleri Tevsi Projesi Proje Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı, Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü görevlerini yaptı.

Kapatılan Refah Partisi'nde 19, 20 ve 21'inci Dönem Sakarya Milletvekilliği yapan Ayhan, "REFAHYOL" olarak adlandırılan 54. Hükümet'te Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevlerini üstlendi.

Kaynak: AA