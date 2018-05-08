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Buradasınız : » » Eski Bakan Cevat Ayhan için cenaze namazı kılındı

Eski Bakan Cevat Ayhan için cenaze namazı kılındı

54. Hükümet'te Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev yapan Cevat Ayhan için Hacı Bayram Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

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Eski Bakan Cevat Ayhan için cenaze namazı kılındı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı namazın ardından, eski Bakan Ayhan'ın eşi Nurşen Ayhan ile oğulları Ömer ve Nihat Ayhan, taziyeleri kabul etti.

Ayhan'ın cenazesi, yarın memleketi Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Orhan Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Akyazı ilçesinde toprağa verilecek.

Cevat Ayhan kimdir?

1938'de Akyazı'da doğan Ayhan, İTÜ Makina Mühendisliği Fakültesi'ni bitirdi ve aynı fakültede master yaptı. Ayhan, DPT Uzmanlığı, Aliağa Rafinerisi Tevsi Projesi Makina Grubu Şefliği, Petkim Tesisleri Tevsi Projesi Proje Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı, Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Kapatılan Refah Partisi'nde 19, 20 ve 21'inci Dönem Sakarya Milletvekilliği yapan Ayhan, "REFAHYOL" olarak adlandırılan 54. Hükümet'te Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevini üstlendi. 

Kaynak: AA 

Etiketler: REFAHYOL Hükümeti, Hacı Bayram Cami, eski bakan, cevat ayhan, Bayındırlık ve İskan Bakanı
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