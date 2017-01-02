Eski BAKA Genel Sekreteri Özen'in yargılanmasına başlandı

Isparta'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturmalar kapsamında aralarında eski Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen'in de bulunduğu 6'sı tutuklu 9 sanığın yargılanmasına başlandı.

Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, haklarında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan dava açılan eski BAKA Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen ile BAKA çalışanları Ali Galip Bilgili, Lokman Pehlivan, Kamil Deniz Demirbaş, Muhammed Muhsin Vural, Özer Metin ve tutuksuz sanıklar Bayram Altıntaş, Mehmet Candan, Sadettin Dikmen ve sanık avukatları katıldı.

İddianamenin okunmasının ardından savunmasını yapan eski BAKA Genel Sektereri Özen, 18 ay BAKA Genel sekteri olarak görev yaptığını, onun dışında herhangi bir kamu görevinde bulunmadığını söyledi.

İddianamede Özen'in BAKA'daki FETÖ yapılanmasını yok etmek için göreve geldiği yönündeki ifadelerini okuyan Mahkeme Başkanı Yazıcı, "Neden FETÖ üyesi kişileri tespit etmediğine" ilişkin sorusuna Özen, "Göreve geldikten sonra gözlem yapmaya başladım. Ancak emniyet istihbarattan ve MİT'ten bana herhangi bir şey gelmedi." şeklinde cevap verdi.

Bank Asya'da hesap açtığını hatırlamadı

Eski BAKA Stratejik Yönetim ve Koordinasyon Birim Başkanı Lokman Pehlivan da savunmasında, düzenlenen operasyonda evinde ele geçirilen 1 doların, bir düğünde kendisine arkadaşı tarafından hatıra kalması amacıyla verildiğini ileri sürdü.

İddianamede kırmızı derece ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen Pehlivan, bu programı kullanmadığını savundu. Pehlivan, Mahkeme Başkanı Yazıcı'nın 2014 yılında Bank Asya'da neden hesap açtığına ilişkin sorusuna "Böyle bir hesap açtığımı hatırlamıyorum." şeklinde yanıt verdi.

Duruşmada söz alan diğer sanıklar da suçlamaları reddetti.

Sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Özer Metin'in tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Duruşma, 22 Mart'a ertelendi. AA