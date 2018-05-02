  • 02 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Eski astsubaya FETÖ'den dava açıldı

Eski astsubaya FETÖ'den dava açıldı

Adana'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan eski jandarma istihbarat astsubayının "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.

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Eski astsubaya FETÖden dava açıldı

Adana Cumhuriyet Savcılığı, örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen eski astsubay şüpheli M.Ü. hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

Cumhuriyet savcısının, şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıl hapis istemiyle hazırladığı iddianame Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeleri olan mahrem imamlarla ankesörlü telefon üzerinden görüşmesinin olduğu, sohbet toplantılarına katıldığı aktarıldı.

İddianamede savunmasına yer verilen şüpheli ise suçlamaları kabul etmedi.

Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, astsubay, soruşturma, Adana
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