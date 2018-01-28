Eski askerlerin ByLock mesajlarında darbe iması

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince görülmesine devam edilen Kara Harp Okulu darbe girişimi davasının bazı sanıkları hakkındaki ByLock kullanım içerikleri dava dosyasına eklendi.

FETÖ sanıklarından Sadık A.'nın, 3 Mart 2015'ten itibaren telefon üzerinden FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlendi.

Sadık A.'nın da aralarında olduğu ByLock'taki sohbet grubuna gönderilen ve deşifre edilen kriptolu "Şafak çoktan söktü" başlıklı iletide darbe iması yapıldığı tespit edildi.

FETÖ'nün devlet kurumlarını itibarsızlaştırıp, İslam dinini istismar ederek militanlarını motive etmeye çalıştığı anlaşılan mesajda şöyle denildi:

"Bu adamların yaptığı Mekke müşriklerini geçti. Tam nifak ve küfür edalı bir muamele içine girdiler ve sonları geldi. Şafak çoktan söktü, ufakta ışık cümbüşü, bahar çok yakın. Ufukta bir nesil var. Davulları ve kösleriyle, sanki fetih ordusu. Bizim için gamlanma yok. Gam çekme nasılmış görecekler. Bu geceden sonra nehar olacak. Şimdi benim gönlüm durmuş. Günleri saymakta. Kış ne kadar şiddetliyse bahar da o kadar bereketiyle gelir."

Elebaşının doktorundan din istismarı

FETÖ'cüler tarafından oluşturulan sohbet grubunda, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in doktoru olarak tanınan Kudret Ünal'ın da mesaj paylaştığı tespit edildi.

FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden olan Ünal'ın mesajında, İslami kavramları kullanarak herhangi bir ilke gözetmeden FETÖ'yü yücelttiği belirlendi.

'100 bin kişiden fazla kullanıcısı var'

Dava dosyasına eklenen bir başka mesajda da ByLock kullanan örgüt üyelerine tavsiyeler yer aldı. Örgütün "mahrem imamı" tarafından gönderildiği değerlendirilen 30 Ocak 2016 tarihli mesajda, 100 bin kişiden fazla ByLock kullanıcısı olduğuna değinildi.

Söz konusu mesajda, "Arkadaşlar ByLock'tan zaman zaman farklı bilgiler gelebiliyor, malum 100 bin kişiden fazla kullanıcısı var. Abilerimizden gelmeyen notları arkadaşlarımızla paylaşmayalım. Kendimiz okuyup silelim. Aksi halde hem hizmetlerimize hem büyüğümüze zarar verebiliriz. Son gönderdiğim not bunun bir örneğidir" şeklindeki ifadeler dikkat çekti.

Kaynak: AA