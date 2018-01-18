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Buradasınız : » » Eski Antalya Emniyet Müdürü'nün özel kalemine gözaltı

Eski Antalya Emniyet Müdürü'nün özel kalemine gözaltı

FETÖ soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, eski Antalya Emniyet Müdürü'nün özel kaleminin de aralarında olduğu 5 şüpheli yakalandı.

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Eski Antalya Emniyet Müdürünün özel kalemine gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen kişilere, kentteki bazı adreslerde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda FETÖ üyeliğinden aranan ve Cezayir'e kaçtığı bilinen eski Antalya Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam'ın özel kalemi 4. sınıf emniyet müdürü Doğan D. ile komiserler İsmail Ç., Talha K. ile kamu görevlisi Oğuz Ş. ve Turan B. gözaltına alındı.

FETÖ soruşturmaları kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen şüphelilerin örgütün kentteki üst yöneticilerinden olduğu iddia edildi.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. 

Kaynak: AA

Etiketler: Özel Kalem Müdürü, gözaltı, FETÖ operasyonu, eski emniyet müdürü, antalya
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