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Eski Ankara Valiliği personeline FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ’ye ilişkin soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı verilen eski Ankara Valiliği çalışanı 6 kişiden 5’i gözaltına alındı.

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Eski Ankara Valiliği personeline FETÖ operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunda görevli cumhuriyet savcılarınca Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, eski Ankara Valiliği çalışanı 6 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
 
Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı.
 
Diğer şüphelinin hastanede tedavi gördüğünün tespit edildiği, tedavi sürecinin ardından gözaltı işleminin gerçekleştirileceği belirtildi. AA
 
Etiketler: Ankara Valiliği, FETÖ operasyonu, gözaltı kararı
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