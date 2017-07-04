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Eski Ankara Üniversitesi çalışanlarına ByLock operasyonu

FETÖ soruşturmaları kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen Ankara Üniversitesinin eski çalışanı 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Eski Ankara Üniversitesi çalışanlarına ByLock operasyonu

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen Ankara Üniversitesinin eski çalışanı 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara Üniversitesinde FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen, bir kısmı daha önce açığa alınan, bir kısmı ise kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen, akademisyen ve personelden oluşan toplam 31 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı ve sorgulanmak üzere emniyet birimlerine götürüldüğü, diğer şüphelilerin ise yakalanmaları için operasyonların sürdüğü öğrenildi.

Etiketler: ankara, fetö, ankara üniversitesi., bylock, cumhuriyet savcılığı
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