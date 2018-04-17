Eski Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri'ne 10 yıl hapis

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın önceki celsesinde, açıkladığı esasa ilişkin mütalaayı tekrarlayan cumhuriyet savcısı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği iddiasıyla yargılanan sanığın eylemine uyan terör örgütü üyeliği suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılmasını talep etti.

Son savunması sorulan eski Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Mehmet Oğuz Kaya, FETÖ ile ilgisinin bulunmadığını, mütalaayı kabul etmediğini söyledi.

Henüz darbe devam ederken sosyal medyadaki paylaşımlarıyla darbe karşıtı tutumunu açıkladığını belirten Kaya, "Darbe başarılı olsaydı bu paylaşımlar beni yine hapse sokacaktı." dedi.

ByLock kullandığı ve örgüt toplantılarına katıldığı iddialarını kabul etmeyen Kaya, aralarında gizli tanık "Defne"nin de bulunduğu tanıkların, örgüt toplantılarına katıldığına ilişkin bir beyanının olmadığını söyledi.

"Defne'nin kimliğini biliyorum. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklandı. Yasanın aradığı gizli tanık şartlarının hiçbirini taşımıyor."

Mehmet Oğuz Kaya, örgüt içinde "ağabey" konumunda olduğu ve Anayasa Mahkemesine örgüte yakın kişileri raportör olarak aldırdığına ilişkin iddiaları da kabul etmedi. Kaya, Anayasa Mahkemesinde raportör olarak aldırdığı öne sürülen kişinin adıyla bir çalışan olmadığını söyledi.

Suçsuz olduğunu öne süren Kaya, tahliye ve beraat talep etti.

Avukatının beyanının ardından son sözü sorulan Kaya, "Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının suç saydığı hiçbir eylemi gerçekleştirmedim. Beraatimi istiyorum." dedi.

Müzakere arasının ardından hükmü açıklayan mahkeme heyeti, Mehmet Oğuz Kaya'yı "slahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapse mahkum etti.

Tutukluluğunun devamına karar verilen Kaya, cezaevine götürüldü.

Kaynak: AA