  • 28 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Eski albay FETÖ soruşturmasında yeniden tutuklandı

Eski albay FETÖ soruşturmasında yeniden tutuklandı

Tahliyesine itiraz edilen, dönemin Sinop Valisi Yasemin Özata Çetinkaya'nın eşi eski albay Temel Çetinkaya, Samsun'da jandarma ekiplerince yakalandı.

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Eski albay FETÖ soruşturmasında yeniden tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanırken tahliye edilen dönemin Sinop Valisi Yasemin Özata Çetinkaya'nın eşi eski albay Temel Çetinkaya, yapılan itiraz üzerine yeniden tutuklandı.

Eski albay Çetinkaya'nın tahliyesine yönelik Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen itiraz dilekçesinin Boyabat Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesinin ardından hakkında tutuklama kararı çıkartılan Çetinkaya, Samsun'da yol kontrolü yapan jandarma ekiplerince yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Çetinkaya, Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.

Temel Çetinkaya, Sinop Ağır Ceza Mahkemesinde geçen cuma görülen duruşmada, hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı ise Boyabat Ağır Ceza Mahkemesine sunduğu itiraz dilekçesinde, sanığın "tutuklama sebepleri devam etmesi ve tahliyesini gerektirecek yeni bir delil elde edilmemesini" gerekçe göstererek Çetinkaya'nın tutukluluk halinin devamını istemişti. AA

Etiketler: Samsun, eski albay Temel Çetinkaya
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