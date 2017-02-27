Eski AK Parti milletvekili Şahin'in yargılanmasına başlandı

Çankırı'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 32'si tutuklu 46 sanığın yargılanmasına başlandı.

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, eski Çankırı Ticaret Borsası Başkanı Oğuz Ak'ın da aralarında bulunduğu 32 tutuklu sanık ile eski AK Parti Çankırı Milletvekili ve Anayasa Komisyon Başkan Vekili İdris Şahin'in de aralarında olduğu 14 tutuksuz sanık katıldı.

Mahkeme başkanı tarafından iddianamenin okunmasının ardından Cumhuriyet Savcısı Çetin Güzel, sanıklara etkin pişmanlık konusunda açıklama yaptı.

Emniyet ve savcılıkta verilen ve örgütün çözülmesinde kullanılabilecek bazı faydalı ifadelerin mahkemede değiştirildiğinin gözlemlendiğini belirten Güzel, bununla ilgili "örgütün uyarısı" olduğu konusunda kanaat oluşabileceğini söyledi.

Mahkemede ilk olarak dinlenen tutuklu sanıklardan Hüseyin Kambur, kendisiyle ilgili herhangi bir somut iddia bulunmadığını, örgütün gizli yazışma programı "ByLock"u hiç kullanmadığını ileri sürerek tahliyesini istedi.

Mahkeme başkanının, emniyet ve savcılıktaki ifadesinde ByLock kullandığını kabul ettiğini hatırlatması üzerine Kambur, savcılıkta çok heyecanlandığını ve neyi imzaladığını hatırlamadığını öne sürdü.

Kambur'un ifadesinin alınmasının ardından duruşmaya öğle arası verildi.

Çankırı'da FETÖ/PDY'nin iş adamı ve esnaf yapılanmasına yönelik operasyonlarda 46 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden 32'si tutuklanmıştı. AA