Eski 4. sınıf emniyet müdürü tutuklandı

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski emniyet mensubu tutuklandı.
Bursa'da görev yaptıktan sonra tayin olduğu Van'da çalışırken meslekten ihraç edilen 4. sınıf emniyet müdürü Bahri K, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 3 Şubat'ta gözaltına alındı.
FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Bahri K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.